Păcală în Luxemburg, prins la Anina ANINA – Inca o „valoare“ intoarsa in țara a fost prinsa de polițiștii carașeni, la sfarșitul saptamanii trecute. De aceasta data a fost vorba despre un barbat de 26 de ani, urmarit internațional, care era cautat de autoritațile din Luxemburg, fiind banuit de savarșirea de infracțiuni de furt și inșelaciune pe teritoriul statului luxemburghez! Omul circula cu autoturismul, intr-o seara, pe strada Uzinei din Anina, cand a fost tras pe dreapta de oamenii legii. Poliția județului detaliaza: „La verificarea documentelor prin intermediul aplicației eDAC, polițiștii au stabilit ca pe numele conducatorului… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LAPUSNICEL – Dupa ce barbații au descarcat ceva lemne in curtea femeii de 66 de ani, aceasta le-a dat banii pentru o mașina de scanduri. Vazandu-se cu banii, cei doi au luat-o la sanatoasa! Femeia de 66 de ani din comuna Lapușnicel s-a plans, sambata, 20 aprilie, polițiștilor de la Secția 6 Rurala Bozovici despre…

- AGADICI – Este vorba despre un tanar de 25 de ani care acumulase deja ceva experiența infracționala intr-ale inșelaciunii, vreo doi ani, prin Germania, avand in palmares și doua mandate de arestare. Oamenii legii au dat de el la Agadici, de unde a fost saltat, urmand sa fie extradat! „Joi, 21 martie,…

- Potrivit datelor oferite de Biroul de presa al Politiei Bihor, un barbat de 47 ani din comuna Ip, care era urmarit national si international, a fost prins in data de 13 martie la Oradea. Gavril Budai era cautat de autoritatile din Ungaria, care au emis pe numele lui un mandat european de arestare pentru…

- O femeie de 39 de ani, din Bistrița, cercetata pentru frauda și fals in declarații, pe numele careia autoritatile irlandeze au emis un mandat european de arestare, a fost gasita de polițiștii din Bistrița-Nasaud. Ieri, politistii Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmariri, din cadrul…

- La ora 18.31, polițiștii Secției nr.13 Rurala Segarcea au fost sesizați ca, in Primaria Calopar, a decedat o femeie, relateaza Gazeta de Sud.“La fata locului s-au deplasat de urgenta politistii, ocazie cu care s-a stabilit ca o femeie de 57 de ani, din municipiul Craiova, angajata a respectivei institutii…

- Trei romani au fost retinuți de polițiștii Politiei Nationale din Spania, in urma schimbului de date si informatii cu Politia Romana. Romanii sunt acuzați de savarsirea infractiunilor de : trafic de persoane, constrangere/extorcare, constituire de grupare infractionala, infractiune impotriva drepturilor…

- In aceasta seara, 29 februarie, in jurul orei 22.00, polițiștii din Buzau au fost sesizați prin apel 112 ca un pacient al Spitalului de Neuropsihiatrie Sapoca, secția Ojasca, a parasit fara drept unitatea medicala in care era internat pentru masura de siguranța, anunța IPJ Buzau. ,,Urmare a sesizarii,…

- Un barbat de 37 de ani, din Bistrița, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de frauda și fals in declarații, pe numele caruia autoritatile irlandeze au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de polițiștii din Bistrița-Nasaud. „La data de 21 februarie a.c., politistii Serviciului de…