OFERTA ELECTORALĂ RADIO IAȘI /10 mai-8 iunie 2024 OFERTA RADIO IASI Agenda electorala (L+PE) Alegeri locale Durata: 3 – 5 minute, la 11:00 si 18:00 (luni – vineri); 18:00 (sambata si duminica) Alegeri europarlamentare Durata: 5 minute, ora 13:00 (de luni pana duminica, pe toata durata desfașurarii campaniei electorale) Tehnica votarii (L+PE) Durata: 3 minute ora 16:03 (de luni pana vineri, in ultima saptamana de campanie electorala, dupa buletinul de știri) Tribuna electorala (L+PE) Alegeri locale Durata: 50 de minute Interval orar 11:10-12:00 (in zilele de luni-vineri) Alegeri europarlamentare (preluare in direct de la Radio Romania Actualitati… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

