Stiri pe aceeasi tema

- FC Botoșani a scapat de retrogradarea directa și urmeaza sa joace cu CS Mioveni in barajul de menținere / promovarea in Superliga. Iar Valeriu Iftime dezvaluie cum a trait ultima etapa din play-out. Barajul pentru menținerea/promovarea in Superliga se va disputa in dubla manșa.Dinamo - Csikszereda a…

- FCU Craiova 1948 și FC Voluntari sunt echipele care retrogradeaza direct din Superliga, dupa o ultima in etapa cand 5 echipe s-au luptat pentru un loc de salvare și doua de baraj.Dinamo și FC Botoșani merg la baraj, unde vor juca impotriva Csikszereda, respectiv Mioveni.

- Farul lui Gica Hagi (59 de ani) e lider la acest capitol, transferand jucatorii cu varsta medie de 24,76 ani, fiind urmat de Rapid, cu 25,25 de ani și de FC Botoșani, cu 25,47 de ani. La „retrogradare” sunt Dinamo, CFR Cluj și Universitatea Craiova. La nivel european, șocheaza cifra lui RB Salzburg…

- Rapid a umilit-o pe FCSB in derby-ul din ultima etapa a sezonului regular, 4-0. Dinamo incepe play-out-ul de pe loc de baraj, grație victoriei cu UTA, scor 1-0, in timp ce FCU Craiova a cedat in derby-ul local, cu Universitatea Craiova, 1-2. Discutam, la GSP Live, despre luptele din play-off și play-out,…