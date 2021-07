Stiri pe aceeasi tema

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, compania de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde la mai multe puncte termice din Timișoara, miercuri, intre orele 8-20. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Intrarea Martir Dumitru Osman,…

- Numeroși locatari din mai multe zone ale Timișoarei vor fi nevoiți sa faca duș cu apa rece cateva zile. Compania de termoficare a anunțat ca pentru a pregati sezonul 2021-2021 incepe programul de revizii tehnice necesar creșterii gradului de siguranța in funcționarea rețelei termice de transport. Lucrarile…

- In vederea efectuarii de lucrari aferente unui proiect de retehnologizare a sistemului centralizat de termoficare Timișoara, Colterm anunnta ca va intrerupe furnizarea apei calde la Punctul Termic 22, azi, 30 iunie, intre orele 9.00 si 15.00. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate…

- Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, Colterm anunta ca va intrerupe furnizarea apei calde la Punctul Termic 81, in ziua de marți, 29 iunie 2021, intre orele 11.00 si 19.00. Vor fi afectați…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca situatia de la Colterm nu este una simpla, iar responsabila pentru amenda de 21.000.000 de euro pentru necumpararea in termen a certificatelor verzi este actuala administratie locala. "Acea amenda de 21.000.000 de euro,…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, Colterm anunta ca va intrerupe furnizarea apei calde la Punctul Termic 94 azi, intre orele 9-18. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Aleea Cristalului, Intrarea Vega, Aleea Icar, Oglinzilor, Bv.…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde la PT 32, 33, 35, 36, 37, 38B, in ziua de... The post Se taie apa calda, la Timisoara! appeared first on Renasterea banateana .

- ”O știre de rușine naționala”, a așa a ajuns Timișoara, prin amenda primita de catre Colterm, apreciaza consilierul municipal PSD Radu Țoanca. ”Suntem singurul oraș amendat cu o asemenea suma. Colterm-ul se afla acum intr-o situație fara ieșire. Acea amenda ... The post Singura soluție pentru ca timișorenii…