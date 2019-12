Avansări în grad şi promoţie nouă la Poliţia Caraș-Severin De asemenea, 29 de tineri agenti de politie – 15 fete si 14 baieti –, absolventi ai scolilor „Vasile Lascar“ din Campina si „Septimiu Muresan“ din Cluj-Napoca, promotia noiembrie 2019, au fost repartizati pe primele functii din cariera, 16 in cadrul structurilor de poliție urbana și 13 in cele rurale. „Domnul comisar-sef de politie Ioan-Florin Turnagiu, imputernicit la conducerea Inspectoratului, i-a felicitat atat pe polițiștii nou-veniți, urandu-le succes in activitate, cat și pe colegii avansati, pentru munca depusa si rezultatele profesionale obtinute, transmițandu-le mesajul ministrului… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii spun ca barbatul de 20 de ani, din Barsa, ar fi furat de pe raza localitatii Susani un autoturism lasat neasigurat, cu cheile in contact. Cu aceasta masina s-a deplasat pe raza localitatilor Prunisor si Sebis, dupa care a derapat intr-un sant. Tanarul a demontat placutele de…

- Cei doi barbați au fost prinși in flagrant de jandarmi joi, 7 noiembrie, in jurul orei 21:00, in timp ce pescuiau prin metoda greblare, pe raul Mureș, intre podul CFR și cel rutier din municipiul Arad. Cei doi barbați au folosit bețe de pescuit echipate cu fir textil, triple de dimensiuni mari, plumb,…

- Totul a inceput de la o parcare neregulamentara in apropierea Palatului Justiției din Arad. Polițiștii locali aradeni l-au surprins staționand neregulamentar cu un autoturism Audi de culoare neagra, pe trotuarul de pe Bulevardul Vasile Milea. Șoferul a fost legitimat de polițiștii locali…

- PECICA. La verificarile efectuate, jandarmii au descoperit 131 de flacoane cu parfum inscripționate cu sigla unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. Pe langa aceste produse, au fost descoperite și cinci telefoane mobile de generație noua fara documente justificative. Valoarea parfumurilor…

- Barbatul de 34 de ani a fost vazut de un cetațean joi seara, in jurul orei 21, pe strada Prahova din Timișoara. Fura doua biciclete in momentul in care a fost observat, iar martorul a sunat la 112 pentru a anunța intamplarea. Polițiștii timișoreni au plecat imediat spre locul indicat. “Ajunși…

- „In urma verificarilor, s-a stabilit ca barbatul in cauza nu s-a prezentat la sediul Inspectoratului, pana la data de 26 august 2019, in vederea prelungirii valabilitații permisului de arma și nici nu a depus arma și muniția aferenta la un armurier autorizat, in termen de zece zile de la…

- Timișoreanul a intrat intr-un magazin și a inceput sa indese in vestimentația personala și in bagaj mai multe produse, care erau expuse pe rafturi. „Existand suspiciuni cu privire la comportamentul barbatului și pentru faptul ca nu achiziționase nimic, agenții de paza ai societații au solicitat…

- „Polițiștii Secției 2 Micalaca au identificat un aradean de 27 de ani, care, la data de 3 septembrie, profitand de neatenția vanzatoarei, ar fi sustras un telefon mobil in valoare de aproximativ 1.000 de lei și 150 de lei dintr-o rulota unde se comercializeaza langoși”, au precizat reprezentații…