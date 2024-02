Stiri pe aceeasi tema

- F. T. La sfarsitul saptamanii, agentii rutieri prahoveni au actionat in zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere, respectiv pe raza oraselor Ploiesti, Campina, Azuga, Baicoi, Sinaia și Valenii de Munte, precum si a localitatilor Blejoi, Ciorani, Cocoraștii Colț, Puchenii Mari și Valea…

- Asigurarea unui climat optim de ordine și siguranța publica și reducerea numarului de fapte antisociale și de accidente care se produc in județul Prahova reprezinta prioritațile polițiștilor prahoveni. Pe toate liniile de munca, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova desfașoara zilnic…

- In perioada 2 februarie – 4 februarie a.c., polițiștii prahoveni au desfașurat activitați preventive pe raza intregului județ. Astfel, au fost organizate 16 acțiuni punctuale, atat in municipiile Ploiești și Campina, dar și in localitațile Baicoi, Boldești-Scaeni, Valenii de Munte, Mizil, Cocoraștii…

- In ultimele trei zile ale saptamanii precedente au fost organizate și desfașurate acțiuni de catre polițiștii din cadrul Polițiilor municipale Ploiești și Campina, Polițiilor orașenești Baicoi, Breaza, Bușteni și Valenii de Munte, ai Secțiilor Rurale Balțești, Cocoraștii Colț, dar și pe drumurile naționale…

- In ultimele 24 de ore, atat pe timp de zi, cat și pe timp de noapte, polițiștii prahoveni au organizat mai multe acțiuni punctuale, in municipiile Ploiești, in orașul Valenii de munte, pe faza Secțiilor Rurale de Poliție Drajna și Valea Doftanei, dar și pe drumurile naționale din județ, pentru imbunatațirea…

- La data de 19 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au desfașurat activitați preventive pe raza municipiului Ploiești, in localitațile Valenii de Munte și Paulești dar, și pe drumurile naționale din județ. Astfel, au fost organizate 4 acțiuni punctuale, prilej cu care…

- V.S. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, cu sprijinul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat, miercuri, 13 decembrie, șase perchezitii in Prahova, Ilfov și București, la locuințele…

- „Pe tot parcursul zilei de ieri, 27 noiembrie a.c., polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au desfașurat activitați preventive in municipiile Ploiești și Campina, in orașul Valenii de Munte dar și pe drumurile naționale din județ. Astfel, au fost organizate 4 acțiuni punctuale, prilej…