”Autostrada oltenilor” Craiova – Târgu Jiu a primit ultimul aviz Ultimul aviz a fost dat! Astazi, 11 martie 2024, a fost avizat in ședința Consiliului Interministerial de avizare lucrari publice de interes național și locuințe la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației studiul de fezabilitate pentru drumul de mare viteza Craiova – Targu Jiu (110 km), a anunțat luni secretarul de stat in Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu. Drumul de mare viteza Craiova – Targu Jiu va realiza conexiunea intre Craiova și Targu Jiu prin autostrada și drum expres, dupa cum urmeaza: Autostrada Craiova – Filiași (km 0+000 – km 51+503)Drum expres Filiași – Targu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

