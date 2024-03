Fără demolări pe Drumul Expres Târgu Jiu – Craiova Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere vrea cat mai puține demolari pe traseul viitorului Drum Expres Targu Jiu – Craiova. In acest fel vor fi scurtate termenele de realizare a investiției. Drumul Expres amintit se afla in faza de avizare la ministere și se va ajunge și la Guvern, dupa care la Comisia Europeana. Obiectivul este fara demolari pe traseul Drumului Expres. Se poate acest lucru pentru ca traseul permite. Sigur ca vor fi relocarile de utilitați. Nu va fi chiar peste tot terenul liber, dar zonele permit sa avem cat mai puține construcții expropriate. In prezent… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

