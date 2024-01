Traficul rutier este blocat, vineri, pe Autostrada Bucuresti-Ploiesti, dupa ce trei capete tractor au oprit pe carosabil, iar soferii protesteaza. Pe sensul catre Ploiesti s-a format coloana de 6 kilometri, transmite News.ro. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, la kilometrul 62, pe sensul de mers catre Ploiesti, […] The post Autostrada București-Ploiești, blocata de protestul fermierilor și transportatorilor. Coloana de 6 kilometri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…