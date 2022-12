Autorul luarii de ostatici care a avut loc sambata dimineata intr-o galerie comerciala din Dresda, estul Germaniei, a murit in timpul interventiei politiei, au anuntat fortele de ordine germane, informeaza AFP si dpa. „Luarea de ostatici din Dresda s-a incheiat”, a anuntat politia intr-un mesaj pe Twitter, adaugand ca „nu mai exista situatia de pericol”. In timpul asaltului si eliberarii ostaticilor, barbatul de 40 de ani a suferit rani incompatibile cu viata”, a precizat ulterior politia intr-un comunicat. Politia a adaugat ca a luat in custodie doua persoane „fara rani vizibile”, dar nu a oferit…