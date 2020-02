Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz de coronavirus din Romania a fost confirmat in județul Gorj. In aceasta situație autoritațile au inceput sa ia o serie de masuri. Prefectul județului Gorj, a declarat ca deja au fost prelevate probe biologice pentru a fi testate de la 73 de persoane, 44 dintre ele au fost transmise inca de…

- Autoritațile din județul Gorj au decis ca toate activitațile care vizeaza prezența unui public numeros sa fie suspendate in comuna Prigoria, unde locuiește tanarul diagnosticat cu virusul Covid-19. De asemenea, școlile din comuna au fost inchise pana la efectuarea dezinfecției.

- Masuri urgente dupa primul caz de coronavirus din Romania. Autoritațile din județul Gorj au decis ca toate activitațile care vizeaza prezența unui public numeros sa fie suspendate in comuna Prigoria, unde locuiește tanarul diagnosticat cu virusul Covid-19. De asemenea, școlile din comuna au fost…

- Romanul infectat cu noul coronavirus are 20 de ani și locuiește cu bunicii in comuna Prigoria, județul Gorj. Tanarul lucreaza la un restaurant unde patron este italianul internat la Rimini, a declarat, miercuri noaptea, pentru MEDIAFAX, primarul comunei, Iuliana Iliescu.Vezi și: S-a gasit…

- Autoritațile au facut pana la aceasta ora analize la 13 persoane care au intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, insurat cu o femeie din județul Gorj. Alte 19 persoane sunt vizate de ancheta epidemiologica, a declarat intr-o conferința de presa, prefectul județului, Ionel Cristinel Rujan.…

- Autoritațile din Dolj și Gorj au intrat in alerta, dupa ce au aflat ca italianul diagnosticat cu coronavirus la Rimini se intorsese din Romania. El s-a intalnit cu rude și cu mai mulți oameni de afaceri.

- Autoritațile italiene, alaturi de cele din țara noastra au aflat ca italianul infectat cu coronavirus a tranzitat Romania in perioada 18-22 februarie și zburat la Craiova. Barbatul ar fi mers in județul Gorj, locul de unde se trage iubita sa romanca și ar fi participat la mai multe partide de vanatoare.

- Italianul infectat cu coronavirus a stat cateva zile in judetul Gorj, locul de naștere al soției sale romane. Autoritațile locale și naționale au intrat in alerta și au constituit o celula de criza pentru identificare tuturor persoanelor care au intrat in contact cu bolnavul. Sunt 19 persoane izolate…