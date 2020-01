Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile iraniene au anunțat marți ca mai multe persoane, despre care se crede au fost implicate in doborarea unui avion de pasageri ucrainean, au fost arestate, a declarat un oficial de la Teheran, potrivit site-ului agenției de știri Reuters.

- Dimitrinka Staikova si-a capatat notorietate si credibilitate in timp, 94 dintre predictiile sale implinindu-se in 2019/2020, de la eruptia vulcanului Popocatepetl, la explozia care a ranit turisti langa piramide, in Egipt, pana la "vizita" neasteptata la spital a lui Donald Trump, in luna noiembrie,…

- Mai multe grupuri de protestatari au ieșit in strada la Teheran, dupa ce autoritațile au recunoscut ca avionul ucrainean cazut imediat dupa decolare, cu 176 de oameni la bord, a fost doborat de o racheta.

- Agentia americana responsabila de securitatea transporturilor NTSB a anuntat joi ca a primit o notificare din partea autoritatilor aeriene civile iraniene pentru a ancheta cauzele prabusirii unui Boeing ucrainean la putin timp dupa decolarea sa de la Teheran miercuri, potrivit AFP preluat de agerpres.Vezi…

- Publicația New York Times afirma ca experții sai au autentificat un videoclip facut public pentru prima oara de catre un activist de origine iraniana, Nariman Gharib, pe Twitter. Se presupune ca inregistrarea a surprins momentul in care o racheta a lovit un avionul ucrainean Boeing 737, prabușit in…

- Autoritațile din Iran au permis anchetatorilor ucraineni sa aiba acces la fragmentele avionului Boeing 737-800 care s-a prabușit miercuri la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran. Anunțul a fost facut de cabinetul președintelui ucrainean Volodomir Zelenski, relateaza…

- Autoritatile iraniene au calificat joi ca 'lipsite de orice sens' 'zvonurile' conform carora avionul ucrainean prabusit miercuri in apropiere de Teheran ar fi fost lovit de o racheta iraniana, transmite AFP. 'Mai multe curse interne si internationale zburau in acelasi…

- Urmarea unui accident de avion tragic in care și-au pierdut viața toți pasagerii de la bordul unui avion al companiei Ukraine International Airlines din Iran a fost prinsa pe film, aratand intregul loc plin de foc.Locul accidentului este prezentat intr-un videoclip distribuit pe scara larga,…