Primarul Vergil Chitac a afirmat ca o furtuna de o asemenea violenta, cum a fost cea de sambata seara si din noaptea de sambata spre duminica, nu a fost vreodata in Constanta si a afirmat ca vantul puternic a pus la pamant copaci sanatosi. El a anuntat ca pomii de pe spatiul verde vor fi indepartati in zilele urmatoare, prioritare fiind degajarea strazilor si restabilirea electricitatii. Reprezentantii Primariei Constanta au transmis, printr-un comunicat de presa, ca duminica s-a intrunit Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, sub coordonarea primarului municipiului Constanta, Vergil Chitac,…