Autoritatea Națională pentru Cetățenie își suspendă programul de lucru cu publicul Autoritații Naționale pentru Cetațenie își suspenda programul de lucru cu publicul în perioada 11-13 martie, la sediul din București și la birourile teritoriale.

&"Masura suspendarii vizeaza activitatea de înregistrare dosare de cetațenie, susținerea interviului de catre aplicanții pe art. 8 din legea cetațeniei române, activitatea de registratura cu publicul, ședințele de depunere a juramântului de credința fața de România organizate la sediul ANC și audiențele&", se arata într-un comunicat oficial. Programarile online pentru… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a decis ca activitatea de relații cu publicul sa sedesfașoare numai prin telefon sau poșta, din motive de siguranța medicala,legate de epidemia de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa remis luni de instituție.Activitațile de audiențe, atat la sediul central cat și la Birourile…

- Avand in vedere necesitatea de a asigura unele masuri pentru prevenirea si combaterea infectiilor de natura virala, precum si numarul mare de petenti care se deplaseaza din intreaga tara la sediul institutiei pentru a solicita informatii sau a depune documente, Autoritatea Nationala pentru Restituirea…

- Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) a decis ca, incepand de luni, activitatea de relatii cu publicul sa se faca doar prin telefon sau corespondenta postala, avand in vedere necesitatea de a asigura masuri pentru prevenirea si combaterea infectiilor de natura virala si numarul…

- Simptomele infecției cu noul coronavirus seamana foarte mult cu cele ale unei banale raceli, mai ales in cazul formelor ușoare de imbolnavire (aproximativ 95% din totalul cazurilor), sau cu cele ale gripei, explica Adrian Marinescu, medic specialist in boli infecțioase la Institutul Matei Balș din…

- Iurie Renița, deputat al BE ACUM face un apel catre Guvernul Romaniei și Autoritatea Naționala pentru Cetațenie ca sa urgenteze redobandirea cetațeniei romane pentru cei 230 de mii de basarabeni care sunt pe lista de așteptare, susține Protv.md . ”Fac un apel respectuos catre toți factorii politici…

- Industria a intrat in contractie puternica in decembrie, comenzile pentru export, la un minim istoric: “Caderea brutala arata ca industria s-a decuplat in mare masura de la piata externa” Activitatea din industrie a inregistrat, in decembrie 2019, o contractie puternica, iar scaderea comenzilor…

- Victimele Pogromului legionar din ianuarie 1941, comemorate Foto arhiva Victimele Pogromului legionar de la Bucuresti, din ianuarie 1941, au fost comemorate marti, în Capitala. La Monumentul Victimelor Holocaustului, din Piateta "Doctor Alexandru Safran", a fost organizata…

- Activitatea cu publicul in cadrul Primariei Municipiului Timisoara se suspenda in perioada sarbatorilor de iarna, intre 20 decembrie 2019 si 13 ianuarie 2020. Ultima zi e lucru cu publicul va fi vineri, 20 decembrie, programul urmand sa fie reluat luni, 13 ianuarie 2020. In acest interval se vor desfasura…