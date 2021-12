”ANCOM supune consultarii publice noi reguli in reglementarea activitatii radioamatorilor, urmarind revizuirea legislatiei secundare de specialitate din domeniu, precum si punerea in acord a acesteia cu evolutia reglementarilor nationale si internationale. De asemenea, se propune ca persoanele interesate sa poata depune si ridica in format electronic mai multe documente necesare autorizarii activitatii lor”, arata ANCOM. Proiectul de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 245/2017 privind reglementarea…