Autoritatea din Comunicaţii: Furnizorii de servicii intermediare trebuie să notifice ANCOM cu privire la tipul serviciilor oferite ”ANCOM a lansat in consultare publica proiectul de decizie privind procedura de informare pentru furnizorii de servicii intermediare. Proiectul de decizie stabileste anumite aspecte procedurale menite sa contribuie la aplicarea normei nationale elaborate pentru aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale (Regulamentul DSA)”, anunta ANCOM. Proiectul de decizie urmareste sa stabileasca procedura de informare a Autoritatii pe care trebuie sa o parcurga furnizorii de servicii intermediare si, totodata, extinderea aplicarii cadrului de reglementare a Deciziei presedintelui ANCOM nr. 336/2013… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

