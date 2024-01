Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 650.089.061,85 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 608 obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Astfel, pentru etapa I, a fost…

- ”Bittnet Group, cel mai dinamic grup de tehnologie din Romania a inchis cu succes o oferta publica de obligatiuni derulata intre 27 noiembrie si 12 decembrie, prin mecanismele Bursei de Valori Bucuresti. Subscrierile au depasit 18,6 milioane lei, pretul final de emisiune este 100 lei, iar alocarea la…

- Rezilierea unui contract de telefonie mobila s-a simplificat mult, in ultimii ani, iar procedura se poate face pe loc. Numai ca, legislația impune o singura condiție pentru a putea renunța la serviciile unui operator mobil.Un contract de comunicatii electronice se poate prelungi automat, pentru o…

- Aproape 11 milioane de numere de telefon au fost transferate in cadrul rețelelor de telefonie fixa și mobila din Romania, in cei 15 ani de cand a fost lansat serviciul de portabilitate, care ofera utilizatorilor libertatea de a-și alege cea mai potrivita oferta pentru nevoile lor de consum pastrandu-și…

