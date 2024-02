Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Telenor din Norvegia a declarat luni (5 februarie) ca a deschis cea mai sudica stație de baza de telefonie mobila, din lume, in Antarctica, aducand pentru prima data servicii regulate de telefonie mobila intr-un colț al continentului inghețat, potrivit Reuters. Acum exista servicii celulare…

- Primaria Constanta cumpara direct servicii de telefonie mobila si date mobile prin asigurarea serviciilor de voce de la Vodafone Romania SA.Contractul este estimat la 27.792.24 lei, respectiv 5.584 euro. Despre Vodafone Romania SA Vodafone Romania SA a fost infiintata in 1996 si are sediul social in…

- Preturile petrolului au crescut joi cu peste 1,5%, deoarece Agentia Internationala pentru Energie (AIE) s-a alaturat grupului de producatori OPEC prognozand o crestere puternica a cererii globale de petrol, vremea rece de iarna a perturbat productia din SUA, in timp ce guvernul a raportat o scadere…

- Atenționare de calatorie: De luni incepe greva generala in Germania. Caile ferate sau serviciile de transport public, inchise O atenționare de calatorie a fost emisa pentru cei care vor sa calatoreasca in Germania, de luni 8 ianuarie. Țara va fi afectata de o greva generala in mai multe sectoare importante.…

- Cateva mii de persoane s-au adunat luni in fața cladirii comisiei electorale centrale din Belgrad pentru a protesta impotriva alegerilor de la inceputul acestei luni, despre care monitorii internaționali le considerau nedrepte, potrivit Reuters. Mii de sarbi au ieșit luni pe strazile capitalei, Belgrad,…

- Cel mai mare operator de rețea de telefonie mobila din Ucraina a fost lovit marți de ceea ce pare a fi cel mai mare atac cibernetic din timpul razboiului cu Rusia, de pana acum, oprind serviciile de telefonie mobila și de internet pentru milioane de oameni și sistemul de alerta impotriva raidurilor…

- Traficul de date mobile in Europa se va tripla pana in 2028, stimulat de adoptarea 5G si migratia spre 4G, care continua sa puna presiuni asupra operatorilor sa faca investitii in retele, a estimat joi Asociatia Mondiala a Operatorilor (GSMA), transmite Reuters.GSMA, care aduce laolalta peste 1.000…

- Zeci de mii de protestatari au marsaluit duminica in Amsterdam cerand actiuni imediate impotriva schimbarilor climatice, cu zece zile inainte de organizarea alegerilor generale anticipate, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Politia locala a comunicat ca aproximativ 70.000 de persoane au…