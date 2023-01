Stiri pe aceeasi tema

- 4.107 de noi de COVID și 52 de decese, intre care unul la categoria 30-39 de ani, au fost raportate saptamana trecuta, potrivit buletinului publicat de Ministerului Sanatații. In saptamana precedenta au fost raportate 3.605 cazuri noi. In total, 1.144 de pacienți cu COVID sunt internați: 1.025 in secții…

- In legatura cu geneza lui Sars-Cov-2, care a ucis 6,6 milioane de oameni, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații a spus ca sunt in discuție toate ipotezele, inclusiv cea potrivit careia virusul ar fi scapat dintr-un laborator din Wuhan. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, aproape…

- Coronavirusul da complicațiile grave pe termen lung, chiar și la cateva luni dupa vindecare. Cercetatorii au gasit anomalii la creier la 6 luni de la recuperare, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cercetatorii au analizat legatura intre frigul din locuințe și impactul asupra sanatații. Rezultatele sunt ingrijoratoare: frigul din casa marește riscul de accident vascular cerebral și atac de cord, dar creaza și traume psihice. In cazul persoanelor care nu au avut niciodata probleme de sanatate mintala,…

- Pana la sfarșitul lunii noiembrie, va ajunge vaccinul contra noilor tulpini ale coronavirusului, a anunțat ministrul Sanatații, in timp ce INSP a precizat ca, in ultima saptamana, din 112 secvențieri ale Sars-Cov-2, 106 sunt cu subvarianta BA.5 Omicron. In legatura cu vaccinul adaptat noilor tulpini…

- Agenția europeana a medicamentului (EMA) subliniaza ca este posibil ca, in curand, sa apara un nou val de Covid-19, provocat de BQ1, varianta a Omicron, mai rezistenta la vaccinuri, transmite Euronews. In cadrul unei conferințe de presa, Marco Cavaleri, responsabil cu strategia vaccinurilor in cadrul…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat ca a autorizat folosirea, incepand de la varsta de 6 luni, a vaccinurilor anti-Covid de la Pfizer și Moderna. Sunt primele seruri anti-Covid care au fost autorizate pentru copii sub cinci ani in Uniunea Europeana, transmite AFP. In paralel, EMA a recomandat…

- Un studiu arata ca bebelușii, veniți pe lume in perioada izolarii pandemice, prezinta ”anumite deficite potențiale in comunicarea sociala”, comparativ cu ceilalți copii. Cercetatorii irlandezi au fost interesați de impactul pe care l-a avut izolarea din pandemie asupra copiilor nascuți in aceasta…