Aurul înregistrează creşteri semnificative • CEL MAI BUN PLASAMENT IN PERIOADA 20 FEBRUARIE – 20 MARTIE 2024 • Pe masura ce ratele dobanzilor scad, aurul devine mai valoros in comparatie cu activele cu venit fix, conform CNBC Aurul a marcat in ultimele saptamani recorduri istorice, ascensiunea sa fiind alimentata de perspectiva reducerii ratelor dobanzilor de catre Rezerva Federala intr-un context geopolitic […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

