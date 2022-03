Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Aeroportului Iași a amenajat mai multe spații in zona de asteptare din Terminalul T1 pentru persoanele sosite din Ucraina care așteapta un avion catre vestul Europei. In Terminalul T3 au fost suplimentate scaunele din salile de așteptare. De asemenea, in parcarea aeroportului, cu ajutorul…

- In ultimele 24 de ore numarul companiilor aeriene, care desfașoara operațiuni pe Aeroportul Internațional Iași, s-a dublat. Efectul se datoreaza inchiderii Aeroportului din Chișinau și inchiderii spațiului aerian al Ucrainei. Purtatorul de cuvant al Aeroportului Iași, Elena Troia a precizat ca sunt…

- In judetul Suceava sunt pregatite spatii de cazare si asistenta medicala in eventualitatea unui flux de refugiati din Ucraina. Prefectul, Alexandru Moldovan, a precizat pentru Radio Iași ca, in conformitate cu planul intocmit la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost identificate posibile…

- Cotidianul Magyar Nemzet titreaza ca ”Bucurestiul ar dori sa castige influenta cu ajutor american”, pornind de la deplasarea de trupe NATO, in special americane, pe teritoriul Romaniei. Cotidianul maghiar preia opinia unui analist de la Budapesta, potrivit careia ”ideea principala a elitei politice…

- Direcția Principala de Informații (GUR) din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii a precizat în urma cu câteva ore ca serviciile ruse de informatii pregatesc "provocari" împotriva propriilor militari ruși aflați în regiunea separatista moldoveneasca Transnistria…

- Republica Moldova trebuie sa coopereze cu vecinii ei, Romania și Ucraina, daca vrea protecție in fața Rusiei. Acest punct de vedere este exprimat de generalul Ben Hodges, fostul șef al trupelor SUA din Europa. Republica Moldova este o țara neutra iar din acest motiv sprijinul politic și militar pe care-l…

