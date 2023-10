Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Band, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au pus in executare vineri, 13 octombrie, șase mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Targu Mureș și in comuna Panet, intr-o cauza penala ce vizeaza savarșirea infracțiunilor…

- La data de 11 octombrie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au identificat și reținut un tanar de 18 ani, din comuna Roșia de Secaș, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat, fapta sesizata poliției in aceeași zi. Se pare ca, in perioada 6 – 11 octombrie 2023,…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au continuat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunilor de amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice și au reținut un barbat de 35…

- La data de 5 octombrie 2023, polițiștii din cadrul Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 69 de ani, din localitatea Cut, județul Alba, care este cercetat sun aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie. Din primele cercetari efectuate…

- Politistii doljeni au dispus, marti, retinerea a unui barbat de 35 de ani si a unei femei de 32 de ani, frate si sora, suspectati de comiterea unui furt la un magazin de bijuterii din Craiova. Prejudiciul este de aproximativ 880.000 de lei. Cei doi au fost depistati inainte sa fuga din tara, pe Aeroportul…

- La data de 20 septembrie 2023, in jurul orei 19.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 48 de ani, din comuna Șpring, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 106 I, pe raza localitații Vingard, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Un tanar, de 32 de ani, din Sopot, a fost reținut de polițiștii Sectiei 5 Craiova pentru infracțiunile de furt si furt calificat. Acesta este banuit ca, in noaptea de 8-9 iulie, ar fi patruns intr-un autoturism ce se afla parcat pe strada Calea Severinului. De aici ar fi sustras un telefon mobil. Pe…