Stiri pe aceeasi tema

- CJ Dambovița anunța ca au inceput lucrarile de modernizare și pe DJ 720A Gura Ocniței-Adanca-Bucșani-Marcești-Finta-Postrarnacu-DN1A, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, prefectul județului Dambovița Claudia Gili, vicepreședintele CJ, Luciana Cristea și primarii din localitațile prin care trece…

- Miercuri 27 martie a fost semnat contractul de execuție a lucrarilor aferente obiectivului de investiții „Inființare infrastructura de alimentare cu apa și extindere rețea de canalizare in comuna Adancata”, a anunțat primarul Viorel Cucu. El a aratatat ca proiectul va fi implementat in toate satele…

- Deși are in componența nu mai puțin de noua sate, in comuna Salcioara mai sunt in jur de 300 de copii de varsta școlara și preșcolara. Ne-a spus primarul Valentin Parvu ca, inițial, comuna a avut opt școli și cinci gradinițe. Erau copii mai mulți dar lucrurile s-au schimbat in timp , unitațile mici…

- Compania de Apa „Someș” S.A., societate aflata sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a scos la licitație lucrarile de refacere a infrastructurii deteriorate in urma intervențiilor și reparațiilor ivite pe traseul conductelor de apa și canalizare.Conform documentației tehnice, lucrarile de refacere…

- La Conțești continua investițiile mari in infrastructura de utilitați publice, astfel incat, intr-un orizont de timp apropiat, condițiile de trai sa fie cat mai apropiate de cele de nivel urban. Remarcabil este faptul ca se lucreaza in toate satele, fie ca este vorba despre extinderi de rețele de apa…

- Infrastructura rutiera este pusa la punct in procent de 90 %, din aceasta primavara, administrația locala va relua lucrarile de asfaltare pe strazile ramase inca neasfaltate. Este vorba despre proiectul prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, care include 10,8 km de drumuri.…

- Constantin Dinu, primar de cinci mandate: ”La Gura Șuții oamenii au condiții de trai ca la oraș!” Primarul Constantin Dinu, aflat la al cincilea mandat, supune cu justificata satisfacție ca cetațenii comunei Gura Șuții au condiții de trai de nivel urban. Rețelele de utilitați- apa, gaze naturale, canalizare-…

- Anunt 15.02.2024 Decizia etapei de incadrare(1) The post Primaria Timișești anunța decizia etapei de incadrare pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare in satele Dumbrava și Plaieșu in comuna Timișești, județul Neamț” appeared first on Stiri Neamt .