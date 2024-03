Au „împuşcat“ ­primul loc In Liga A Prahova, CSO Baicoi a trecut pe primul loc dupa ce invins la Boldești cu 1-0, prin golul marcat de Danuț Iancu. Un gol ”ciudat”, la care au fost mai mulți ”vinovați fara vina”, de la echipa gazda, la fel cum a fost tot meciul, unul sub așteptari. Gazdele au parut ”rupte in doua”, jucatori ai ”Boldeștinei” neajungand la meci macar (!!!), unul fiind ocupat cu ”o olimpiada”, altul – chiar golgheterul campionatului, Madalin Constantin, neprezentandu-se la echipa ”pentru ca are probleme cu niște acte”. De parca… actele se fac sambata!? Au fost altfel de ”acte” la mijloc, probabil, centralul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

