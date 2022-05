„Ziarul de Iasi" publica astazi drama unei familii care a petrecut ultimii 80 de ani numai prin pribegii, ca refugiati, din cauza razboaielor si a rapturilor teritoriale. In 1940, cand Romania pierdea Basarabia in fata tancurilor rusesti fara un foc de arma, familia Turetchi a fost nevoita sa fuga din Sculeni-Targ, de peste Prut, unde aveau o avere funciara considerabila. Neinspirati, s-au stabilit in nordul Ardealului, in partea pierduta de Romania prin Dictatul de la Viena. In 1941, trupele romane intrate din nou acolo cu tancurile i-au izgonit inapoi in Basarabia, la Sculeni-Targ. Peste trei…