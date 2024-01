Au fost prinși hoții care au furat un seif cu bani și ceasuri de lux din casa unui bucureștean. Cine le-a dat pontul Cei patru hoți care au furat seiful unui barbat din Capitala weekendul trecut au fost prinși. Aceștia ar fi acționat la pont și știau ca vor gasi bijuterii, ceasuri de lux și bani. Bunurile furate au fost evaluate la 70.000 de euro. Este vorba despre patru barbați cu varste cuprinse intre 25 și 40 de […] The post Au fost prinși hoții care au furat un seif cu bani și ceasuri de lux din casa unui bucureștean. Cine le-a dat pontul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Cei patru hoți care au furat seiful unui barbat din Capitala weekendul trecut au fost prinși. Aceștia ar fi acționat la pont și știau ca vor gasi bijuterii, ceasuri de lux și bani. Bunurile furate au fost evaluate la 70.000 de euro.

