- Gerul a inlocuit viscolul și ninsorile, iar valul de aer polar s-a extins și in zonele care nu au fost lovite de fenomene extreme. Sunt temperaturi negative in toata țara miercuri dimineața. Temperatura resimțita a coborat aproape de -20 de Celsius, la Targu Secuiesc. A fost o noapte geroasa și in Capitala,…

- Temperaturile din nordul Europei au scazut sub minus 40 de grade Celsius pentru prima data dupa 2021, a anuntat institutul suedez de meteorologie SMHI. In unele regiuni din nordul Suediei, cum ar fi orasul Umea situat in nord-estul tarii, temperaturile au atins cea mai scazuta valoare din ultimii 12…

- Un val de ger va continua sa afecteze Mongolia in urmatoarele zile, a anuntat marti agentia de monitorizare a vremii din aceasta tara, transmite Xinhua, citata de Agerpres. Temperaturile nocturne din Zuungovi, o subdiviziune administrativa a provinciei Uvs, situata in vestul Mongoliei, au scazut pana…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, valabila de sambata, 2 decembrie, de la ora 12.00 și pana duminica, 3 decembrie, la ora 14.00, in care vremea va fi mai calda decat cea normala in aceasta perioada a anului.Potrivit ANM, sambata, in Capitala, vremea va fi mult mai calda decat…

- In prima zi din luna decembrie, vremea va deveni calda pentru aceasta data in Capitala, cu o temperatura maxima de pana la 14 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru București emisa de Administrația Naționala de Meteorologie.Meteorologii anunța ca astazi valorile de temperatura se vor situa…

- Meteorologii anunta temperaturi cuprinse intre 5 si 7 grade Celsius si vant, in Bucuresti, in acest weekend. De asemenea, prognozeaza lapovita si ninsoare in noaptea de sambata spre duminica. Vremea se va raci accentuat. Cerul va fi acoperit si pe tot parcursul intervalului vor fi precipitatii, sub…

- Bucureștiul este vizat de o atenționare cod galben de precipitații insemnate cantitativ, intensificari ale vantului și viscol din aceasta seara de la ora 18:00, pana duminica, 26 noiembrie, la aceeași ora, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Potrivit prognozei speciale emise de ANM…

- PROGNOZA SPECIALA pentu București PENTRU INTERVALUL 17.11.2023 ORA 20:00 - 19.11.2023 ORA 10:00Administrația Naționala de Meteorologie anunța o schimbare radicala a vremii in Capitala pentru acest sfarșit de saptamana. PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 17.11.2023 ORA 20:00 - 18.11.2023 ORA 08:00 Potrivit…