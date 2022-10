Stiri pe aceeasi tema

- GeoConfirmed, un grup de voluntari care cartografiaza razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a publicat inregistrari video in care se vad drone maritime, care ataca nave ale Flotei rusești din Marea Neagra in Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Unul dintre videoclipurile…

- ”Reprezentanti ai unei unitati a Marinei britanice au participat la planificarea, la furnizarea si la punerea in aplicare a actului terorist din Marea Baltica, la 26 septembrie, cu scopul de a aduce atingere gazoductelor Nord Stream 1 si Nord Stream 2”, acuza intr-o postare pe Telegram Ministerul rus…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 223. Dupa succesul ofensivei din regiunea Harkov, armata ucraineana a strapuns liniile de aparare rusesti si in sud, spre Herson, dupa cum recunosc chiar comandantii inamici. In ultimele ore militarii ucraineni au avansat kilometri intregi pe malul drept al Niprului, acolo…

- Ramzan Kadirov, liderul regiunii rusești Cecenia, a postat un mesaj pe Telegram in care anunța ca trei dintre fiii sai, Ahmat, Eli și Adam, in varsta de 16, 15 și, respectiv, 14 ani, vor pleca in curand in zona de razboi din Ucraina, potrivit Le Monde . Pe Twitter, Anton Gerașcenko, consilier al ministrului…

- Un consilier al presedintelui Volodimir Zelenski a postat duminica pe Facebook o poza cu soldati ucraineni care ridica steagul intr-o localitate despre care mentioneaza ca se afla intr-o regiune din sudul tarii, pe care Kievul o vizeaza intr-o noua contraofensiva, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- Flota de la Marea Neagra era considerata odinioara un element central al strategiei lui Vladimir Putin pentru cucerirea Ucrainei. Atacurile ucrainenilor au facut-o sa se retraga intr-o poziție defensiva, spun analiștii militari și oficialii citați de publicația americana Politico . Atunci cand Putin…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 177 LIVE TEXT. Rusia amenința Europa cu “norul radioactiv” de la centrala Zaporojie. Moscova ar putea pregati o provocare vineri la centrala nucleara din Zaporojie, anunța serviciile de informații ucrainene. Centrala ar putea fi deconectata de la reteaua electrica ucraineana.…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 167. Martorii oculari au confirmat pentru jurnaliștii occidentali ca marți au avut loc mai multe explozii la o baza aeriana rusa din Peninsula Crimee. Nu se știe daca a fost vorba despre un atac sau despre o alta cauza. The post Razboi Rusia – Ucraina, ziua 167 LIVE TEXT.…