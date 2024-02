Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, incepe maine o vizita oficiala in Turcia, prima intr-o țara NATO de la invazia Ucrainei. Intalnirea sa cu președintele Turciei va aborda subiecte vitale pentru ambele tabere, inclusiv razboiul din Ucraina și cooperarea energetica. Aceasta intalnire este considerata…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va merge in Turcia, in februarie, sa se intalneasca cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta “despre Ucraina și alte probleme”, a anunțat agenția rusa de stat TASS. Potrivit consilierului pentru politica externa de la Kremlin, Yuri Usakov, cei doi lideri…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, are in pregatire o vizita in Turcia in februarie, prima intr-o tara membra a NATO de la lansarea razboiului impotriva Ucrainei in februarie 2022, informeaza luni DPA, citata de Agerpres.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a emis anul trecut 1.014 hotarari, cu 13% mai putine fata de 2022, in timp ce 68.450 de dosare erau in asteptare, fata de cele 74.650 de la sfarsitul anului 2022, a declarat presedinta CEDO, Siofra O’Leary, potrivit agentiei EFE, preluata de Agerpres. Vorbind…

- Parlamentul turc a ratificat, marti seara, aderarea Suediei la NATO ,dupa 20 de luni de negocieri, conform CNN Turk. Adunarea generala a Turciei s-a intrunit, astazi, pentru a discuta cererea Suediei. Dupa mai bine de patru ore de dezbatere, parlamentul turc a aprobat cererea de aderare a Suediei la…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni, 18 decembrie, ca va incerca sa aprofundeze legaturile cu premierul Ungariei, Viktor Orban, cu ocazia celei de-a doua vizite pe care o efectueaza in aceasta țara in decurs de patru luni, in cadrul caruia liderul de la Bupapesta i-a facut un cadou…

- Ungaria se va opune prin veto aderarii Bulgariei la spatiul Schengen daca guvernul de la Sofia nu abroga noua taxa pe tranzitul gazului rusesc, a transmis sambata Ministerul de Externe ungar, potrivit Reuters. Intr-un comunicat ce-l mentioneaza pe ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, acesta precizeaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi ca tara sa a preluat initiativa in Marea Neagra, cu ajutorul dronelor maritime, si a obligat flota militara rusa sa se retraga, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . „Pentru prima data in lume, in Marea Neagra a inceput sa actioneze o flota…