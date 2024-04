Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Rusia nu va accepta un armistitiu cu Ucraina nici macar in eventualitatea reluarii negocierilor de pace, transmite agentia EFE. „Spre deosebire de istoria de la Istanbul (negocierile ruso-ucrainene din martie 2022), nu vom face niciun fel de pauza in actiunile militare in timpul discutiilor”, daca ar avea loc din nou astfel de tratative, a spus Lavrov intr-un interviu cu trei mass-media ruse, printre care si Sputnik. „Pledam pentru convocarea unei conferinte care sa fie acceptabila pentru Rusia si Ucraina”, dar orice viitoare negocieri…