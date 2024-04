Stiri pe aceeasi tema

- Francezul Richard Gasquet, 37 de ani, #120 ATP, va fi prezent la București pentru Țiriac Open, turneul de categorie ATP 250 care va sarbatori a 22-a ediție. El revine in Capitala dupa 16 ani și inca nu se gandește ferm la retragere. Richard Gasquet va reveni la București, de data aceasta la turneul…

- Noul antrenor al Simonei Halep, spaniolul Carlos Martinez, 49 de ani, a vorbit despre viitoarea colaborare cu dubla campioana de Grand Slam, de ceea ce iși propun in perioada urmatoare, cand vor incepe sa lucreze efectiv impreuna. Simona Halep, 32 de ani, nu putea ramane fara antrenor, acum ca a revenit…

- Organizatorii turneului de tenis Tiriac Open 2024 au anuntat prezența lui Stan Wawrinka (38 de ani, #70 ATP), multiplu caștigator de turnee de Grand Slam. Turneul ATP 250 „Tiriac Open" se va desfașura in perioada 14-21 aprilie la București in incinta „Bazei Sportive Nastase/Marica", pe zgura. ...

- ​Dupa Denis Shapovalov și Richard Gasquet, organizatorii turneului de tenis Țiriac Open de la București au anunțat al treilea nume important care va juca la competiția de categorie „ATP 250”.

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka, triplu campion de Mare Slem, va participa la turneul de tenis Tiriac Open ATP 250 care se va desfasura la Baza Sportiva Nastase/Marica din Capitala in perioada 14-21 aprilie. ''Dezvaluim al treilea jucator pentru ATP 250 Tiriac Open: Stan Wawrinka, triplu campion…

- Caroline Wozniacki a revenit pe teren dupa o absența de trei ani și jumatate (perioada in care a nascut de doua ori), dar fosta lidera mondiala nu se descurca prea bine in circuitul WTA și a pierdut din nou in primul tur al unei competiții, de aceasta data la San Diego.

- Nadia Podoroska a bifat cea mai importanta performanța a carierei la Roland Garros 2020 (a ajuns in semifinale), dar sportiva din Argentina nu a reușit sa confirme in urmatoarele sezoane, iar de la Transylvania Open 2024 a fost eliminata inca din primul tur.

- Tenismenul italian Jannik Sinner a cucerit primul titlu de Grand Slam al carierei, dupa ce s-a impus in finala de la Australian Open, la capatul unui meci de poveste, caștigat in cinci seturi in fața rusului Daniil Medvedev, cu scorul de 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Dupa ce a pierdut primele doua seturi,…