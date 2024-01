Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Verdi din Germania intenționeaza sa declanșeze joi o greva la nivel național a lucratorilor din domeniul securitații aeroportuare, potrivit mediafax.Surse din industria aviatica au declarat ca greva va avea loc, relateaza Reuters. Germania s-a obișnuit din ce in ce mai mult cu grevele…

- O categorie de romani are posibilitatea sa primeasca o pensie comunitara, beneficiind astfel de contribuțiile aduse in mai multe state ale Uniunii Europene. Totuși, pentru a beneficia de acest tip de pensie, aceștia trebuie sa indeplineasca anumite condiții specifice fiecarui loc unde au muncit. In…

- Romanii care lucreaza peste hotare stau la coada zilele acestea, ca sa iasa din tara si sa se intoarca in orasele din Europa unde isi castiga existenta. Peste 100.000 de persoane au plecat din Romania in ultimele 24 de ore. Coada de masini la vama Nadlac 2 este foarte mare, iar timpul de asteptare…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de calatorie pentru romanii care aleg in aceasta perioada sa calatoreasca in Germania. Țara a fost lovita de ninsoare abundente, ceea ce a cauzat probleme semnificative ale transporturilor aeriene și rutiere.

- Serviciul european de statistica prezinta o radiografie a locuințelor din Uniunea Europeana, oferind date cu privire la costurile locuințelor și calitatea lor, dar și cu privire la procentul persoanelor care locuiesc in locuințe proprietate personala sau inchiriate. Raportul arata și evoluția prețurilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Italia, acolo unde luni, pe data de 27 noiembrie, este programata o greva de 24 de ore in transportul public.

- Ministerul Afacerilor Externe atenționeaza romanii care calatoresc in Italia in privința unei greve generale de 24 de ore, in domeniul transportului feroviar și maritim. O greva generala in domeniul trasportului feroviar și maritim este anunțata in Italia, pentru astazi. Ministerul Afacerilor Externe…

- Atenționare de ultima ora din partea Ministerului Afacerilor Externe (MAE)! Incepand de miercuri și pana joi a intrat in vigoare un cod portocaliu de vant, ploi abundente și inundații pentru cinci departamente din nordul unei vizitate țari din Europa.