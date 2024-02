Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii romani care intenționeaza sa se deplaseze intr-o țara europeana sunt avertizați cu privire la posibile perturbari in zboruri, in urma anunțului Sindicatului Verdi din Germania privind o greva la nivel național a lucratorilor din domeniul securitații aeroportuare. Evenimentul, programat pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile bulgare, se desfasoara lucrari de reparatie a rosturilor de dilatare ale Podului Prieteniei Giurgiu-Ruse.

- Potrivit Ministerului Afaceriulor Externe, in Germania sunt anunțate, din 8 ianuarie, greve care ar putea perturba transporturile. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Germania ca incepand cu 8 ianuarie sunt preconizate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Franța. Potrivit oficialilor sunt in vigoare, in mai multe regiuni, atenționata cod roși și portocaliu de ploi si inundatii.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Franța. Potrivit oficialilor este in vigoare, in mai multe regiuni, un Cod portocaliu de ploi abundente si inundatii.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de calatorie pentru romanii care aleg in aceasta perioada sa calatoreasca in Germania. Țara a fost lovita de ninsoare abundente, ceea ce a cauzat probleme semnificative ale transporturilor aeriene și rutiere.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia ca luni, 27 noiembrie, va fi organizata o greva generala la nivel național in sectorul transp

- Anul acesta, o mulțime de romani iși vor cumpara de pe internet porcul de Craciun. Site-urile cu anunturi si retelele sociale sunt pline de anunțuri in care oamenii vand fie porcul viu, fie tranșat. La ce trebuie sa fie atenți romanii cand cumpara online porc pentru Craciun.