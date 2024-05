ATENȚIONARE de la ANM: Ciclonul care a făcut prăpăd în Europa, în următoarele ore se apropie de România ATENȚIONARE de la ANM: Ciclonul care a facut prapad in Europa , in urmatoarele ore se apropie de Romania, meteorlogii anunta ca in urmatoarea perioada va fi un grad ridicat de instabilitate atmosferica, manifestata prin ploi puternice si vijelii. La noi in țara, incepand de aceasta seara, vor fi manifestari de instabilitate, dar la cote [...] The post ATENȚIONARE de la ANM: Ciclonul care a facut prapad in Europa, in urmatoarele ore se apropie de Romania first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

