Stiri pe aceeasi tema

- Conform prognozei intocmite de Administrația Naționala de Meteorologie pentru perioada 17 iunie – 1 iulie, valorile termice continua sa creasca, iar disconfortul termic va fi, de asemenea, ridicat.

- ANM a emis, luni, prognoza meteo pe regiuni pentru urmatoarele doua saptamani, 17 iunie-1 iulie. Vremea va continua sa fie caniculara in toate regiunile din țara, iar valorile se vor ridica pana la 38 de grade Celsius. Sunt anunțate și episoade de instabilitate atmosferica și temperaturi mai scazute.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani. Astfel, am aflat ce ne așteapta din punct de vedere meteorologic, dupa potopul din ultimele zile. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, in intervalul 20 mai – 2 iunie, regimul termic va fi apropiat de normele climatologice ale perioadei, in toate regiunile, iar oscilatiile de temperatura vor fi…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca va fi vreme frumoasa in Romania in ultima luna de primavara. Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, anunța specialiștii. Totuși, in unele zone va ploua. Potrivit ANM, in saptamana 6-13 mai, valorile…

- Prognoza pentru urmatoarele patru saptamani in Romania: vreme calda și perioade cu precipitații. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Pana spre sfarșitul lunii mai temperaturile vor fi normale sau ușor...

- Meteorologii anunța vreme mai calda decat in mod normal pentru perioada din calendar, in timp ce ploile vor fi prezente in cantitati reduse si pe arii restranse, potrivit prognozei de specialitate, valabila pentru perioada 8 - 21 aprilie, publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 26 martie – 22 aprilie 2024. Potrivit specialiștilor, prima saptamana din aprilie va aduce temperaturi medii mai ridicate decat cele normale pentru acest interval, in toata țara. ANM a…