Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca meteorologii au anuntat un cod portocaliu de ploi abundente si inundatii pentru 10 departamente din Franta. Conform sursei citate, codul este valabil incepand de marti, 2 ianuarie, ora 6,00 pana la finalul zilei de miercuri, 3 ianuarie, si vizeaza 10 departamente- Nord, Pas-de-Calais, Manche, Orne, Mayenne, Sarthe, Finistere, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendee. Cetatenii romani se pot informa in timp real in legatura cu situatia meteorologica accesand pagina…