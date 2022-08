Atenție, persoanele alergice! Canicula prelungită și vântul accelerează răspândirea polenului de ambrozie! Potrivit specialiștilor, canicula prelungita și vantul contribuie la raspandirea mai rapida a polenului de ambrozie. Rețeaua naționala de supraveghere aerobiologica (RNSA) din Franța a emis deja un buletin de alerta, de nivelul doi spre trei, privind polenul de ambrozie. Aceasta planta este responsabila de alergii care afecteaza intre 1 și 3,5 milioane de persoane, potrivit autoritaților sanitare franceze. Și in țara noastra, alergia la ambrozie este frecventa. 5,35% din populația activa este alergica la polenul de ambrozie, ceea ce inseamna un numar de 492.000 de romani afectați. La noi, ambrozia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

