ATENȚIE, părinți! Vor veni veni bani mai mulți pentru copii Alocațiile vor crește in cinci etape de valoare nominala egala, iar incepand cu 1 ianuarie 2021 s-a acordat a doua majorare de 20 de puncte procentuale, spune Ministerul Finanțelor intr-un comunicat de presa. E INCREDIBIL! S-au golit spitalele din București de COVID! Potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, majorarea alocației pentru copii pana la nivelul de 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani și copiii cu handicap, respectiv pana la 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

