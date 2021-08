Sute de britanici furioși au fost lasați fara sute de lire dupa ce furnizorii de teste Covid care au oferit teste pentru 20 de lire sterline pe un site guvernamental le-au marit pana la 149 lire sterline fiecare. Firmele au fost acuzate de intarzieri indelungate, rezultate invalide și servicii de proasta calitate, in timp ce articolele de testare ar fi lipsit și din truse.Testele sunt necesare pentru a permite pasagerilor sa zboare in anumite țari – și apoi sa se intoarca in Marea Britanie fara a fi nevoie de izolare sau carantina. Deputatul conservator, Nigel Mills, a numit modelul de testare…