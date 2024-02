Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Secția nr. 2 Poliție Rurala Breasta au reținut joi, pentru 24 de ore, un tanar de 21 de ani, din comuna Sopot, pentru furt calificat, in forma continuata. In noaptea de 8 spre 9 februarie, politistii au fost sesizati de o femeie din Sopot ca persoane necunoscute ar fi intrat in casa…

- Ion Cioara, fost primar al comunei Tamna din Mehedinți, s-a ales cu dosar penal, dupa a fost prins la furat de ciocolata. Fost primar din Mehedinți, prins la furat de ciocolata. „Credeți ca nu aveam bani sa le cumpar? Nu mi-am dat seama ca le bag in buzunar”, a declarat Ion Cioara. Conform Poliției…

- Nr. 131.101 din 1 februarie 2024 FITI VIGILENTI, NU VA LASATI PACALITI DE ESCROCI POLITIA ATENTIONEAZA CU PRIVIRE LA FRAUDELE INFORMATICE In prima luna a anului 2024, politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au inregistrat mai multe sesizari ale unor cetateni…

- Politia Romana atrage atentia asupra unui nou tip de frauda in domeniul investitiilor. Pe platformele de socializare apar reclame la servicii de investitii financiare care folosesc fie numele unor companii cunoscute, fie pe cele ale unor personalitati si promit castiguri mari pentru investitii relativ…

- Anul care incepe chiar de luni va aduce modificari fiscale importante despre care consultantii spun ca vor descuraja investitiile, iar expertii Fondului Monetar International ca sunt bine-venite, dar insuficiente.

- Anul 2024 va aduce taxe mai mari pentru multe companii si persoane fizice si, implicit, o scadere a veniturilor, a consumului, a investitiilor pentru ca statul are nevoie de resurse financiare suplimentare, arata o analiza semnata de Daniel Anghel, partener si lider al Departamentului de Consultanta…

- Inșelaciunile in mediul online au luat un avant tot mai greu de stapanit, marea problema fiind și ca este vorba de țepe cu sume mari și foarte mari.Poliția Suceava a prezentat un nou caz, recent, mai mult decat relevant.Saptamana trecuta, pe 14 decembrie, Poliția municipiului Falticeni a fost ...