Atenție la gripă! Cum ne protejăm? Medicul Tudor Ciuhodaru a prezentat, pe pagina sa de facebook, cateva informații relevante pentru a lupta cu succes impotriva gripei: 1. Masurile de prevenție sunt extrem de importante. Mai ales in cazul celor mici. Nu uitați sa ii și sa va protejați. 2. Cei mai expusi sunt cei de peste 65 de ani, copiii sub […] Articolul Atenție la gripa! Cum ne protejam? apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

