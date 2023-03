Atenție! Grupa sanguină și riscul de accident vascular cerebral precoce Varsta, antecedentele familiale, unele boli (diabetul, hipertensiunea arteriala) sunt factori care maresc riscul de accident vascular cerebral. Iata ca la aceștia se adauga un nou factor: grupa sanguina. Un studiu, publicat in luna octombrie anul trecut in revista Neurology, arata ca tipul grupei sanguine poate juca un rol in apariția precoce a accidentului vascular cerebral (AVC), transmite ”Ca m’interesse”. Cercetatorii de la Facultatea de medicina din cadrul Universitații Maryland din SUA au realizat o meta-analiza in care au fost incluse 48 de studii diferite, care inseamna date de la aproape… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

