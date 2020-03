Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce oamenii de știința dau zor sa faca un vaccin pentru coronavirus, care pana acum a facut peste 3.100 de victime și a infectat peste 90.000 de oameni in toata lumea, homeopații se hazardeaza sa recomande remedii care nu doar ca sunt ineficiente in lupta cu Covid-19, ci mai și pot face rau.The…

- Biroul Permanent National al PSD a decis, luni, data Congresului Extraordinar, in care se va alege noua conducere a partidului, pe data de 29 februarie, sambata, au declarat surse din partid, pentru Libertatea. UPDATE ora 12.00 Marcel Ciolacu a anuntat, luni, dupa sedinta conducerii PSD, ca Congresul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Marea Britanie ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale,...

- Coronavirusul se raspandește rapid. Oamenii sunt tot mai panicați, poate și din cauza bilanțului: 630 de decese și 30.000 de infestați pana acum. In spațiul online apar tot mai multe mituri care agraveaza situația existenta. Specialiștii demonteaza miturile și fac apel la calm. Maștile de fața nu sunt…

- Financial Times: Regatul Unit si UE încep lupta, iar tratativele vor fi dure. Johnson promite înalte standarde "fara tratat" - Barnier doreste respectarea unor reguli ● Les Echos: Coronavirusul: crește furia localnicilor privind gestionarea epidemiei din China. Înfruntând…

- Gripa poate duce la deces daca ea nu este tratata la timp. Iata cateva sfaturi utile pentru ca oamenii sa nu confunde gripa cu raceala: Cum depistam gripa?Mulți confundam gripa cu raceala. Specialiștii spun ca simptomele difera, la fel și tratamentele.

- Primele doua cazuri de contaminare cu coronavirusul aflat la originea epidemiei din China au fost confirmate in Franța, a anunțat ministrul francez al Sanatații, Agnes Buzyn, citata de Le Monde.Acestea sunt primele doua cazuri confirmate pe teritoriu european, a spus Agnes Buzyn (foto), precizand ca…

- Potrivit unei statistici furnizate de Asociația Europeana pentru Studiul Obezitații, Neamț este unul dintre județele din Romania cu cele mai multe cazuri de obezitate recunoscute și inregistrate de catre medici ca fiind o boala cronica. Se pare ca, in 2018 au fost raportate 12.115 astfel de cazuri,…