Rujeola starnește ingrijorari din ce in ce mai mari la nivel global ca urmare a scaderii acoperirii vaccinale și a creșterii fulminante a numarului de cazuri in ultima perioada. Specialiștii recomanda inclusiv vaccinarea adulților pentru a stopa focarele. Saptamana trecuta, filiala europeana a OMS a facut apel la intensificarea campaniei de imunizare, avertizand ca numarul cazurilor de rujeola inregistrate in Europa intre lunile ianuarie si octombrie 2023 a fost de 30 de ori mai mare comparativ cu anul 2022. Rujeola, cea mai infecțioasa boala cunoscuta Rujeola este o boala mai infecțioasa decat…