Atentat împotriva ambasadei Israelului la Stockholm Miercuri, "am fost victimele unei tentative de atentat impotriva ambasadei Israelului la Stockholm si a angajatilor acesteia", a scris pe reteaua X ambasadorul Israelului in Suedia, Ziv Nevo Kulman, informeaza Agerpres. "Nu ne vom lasa intimidati de teroare", a adaugat el. La randul sau, politia din Stockholm a precizat ca a fost alertata "la orele 13.08 (12.08 GMT) de catre ambasada, care gasise un obiect pe care il considera periculos". O zona din jurul obiectului a fost izolata si "dispozitivul a fost distrus de o echipa nationala de deminare si credem ca fusese activat", a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

