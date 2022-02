Incident aviatic in Romania: Un avion militar ucrainean, interceptat si aterizat la Bacau

Joi, 24 februarie, doua aeronave F 16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Romane aflate in serviciul de lupta Politie Aeriana sub comanda NATO au decolat in jurul orei 6.15, pentru clarificarea unei situatii aeriene referitoare… [citeste mai departe]