Atac terorist în Israel. ISIS a revendicat atentatul Doi polițiști au fost ucisi, iar alte cel putin trei persoane au fost ranite, duminica seara, dupa ce doi barbați au deschis focul intr-o zona aglomerata din orasul israelian Hadera, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene. Atacul a fost revendicat de gruparea terorista Stat Islamic. Atacul a avut loc in apropierea unei statii de autobuz si a unor restaurante din Hadera, localitate situata la aproximativ 45 de kilometri nord de Tel Aviv. Doi cetateni israelieni de etnie araba au deschis focul la intamplare spre trecatori, inainte de a fi impuscati mortal de fortele de ordine,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

