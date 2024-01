Stiri pe aceeasi tema

- Atac la o casa de amanet din Capitala. Un barbat mascat l-a stropit cu benzina pe un angajat. Incidentul șocant a avut loc in Dristor, in interiorul unei case de amanet. Un barbat mascat, care a intrat in agentie cu un bidon de doi litri in mana, a stropit ghiseul cu lichidul din sticla, lichid […]…

- Incident șocant in Capitala! Un individ mascat a vrut sa dea foc unei case de amanet, cu tot cu angajatul acesteia inauntruUn barbat a intrat intr-o casa de amanet din Bucuresti, a aruncat cu benzina pe geam, cu intenția probabil de a da foc, dupa care a fugit, speriat de strigatele angajatului.…

- Gerul a inlocuit viscolul și ninsorile, iar valul de aer polar s-a extins și in zonele care nu au fost lovite de fenomene extreme. Sunt temperaturi negative in toata țara miercuri dimineața. Temperatura resimțita a coborat aproape de -20 de Celsius, la Targu Secuiesc. A fost o noapte geroasa și in Capitala,…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit și un barbat de 40 de ani a fost grav ranit, dupa un atac armat intr-un restaurant din Dublin, Irlanda, transmite BBC. Atacul a avut loc duminica, in Browne’s Steakhouse din Main Street din Blanchardstown, in jurul orei locale 20:00. Cele doua persoane au fost…

- Un individ inarmat a intrat vineri in holul unui spital psihiatric de stat din New Hampshire si a impuscat mortal o alta persoana, inainte ca un ofiter de politie de stat aflat in serviciu de paza in unitate sa il impuste si sa il ucida pe suspect, au anuntat autoritatile, potrivit News.ro. Nimeni altcineva,…

- Un barbat de 53 de ani din Ploiesti a incercat, vineri seara, sa se sinucida dupa o cearta cu iubita, el impuscandu-se cu un revolver, transmite Agerpres. Politistii Sectiei nr. 2 Ploiesti au fost sesizati de catre un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta care intervenea la o solicitare cu privire…

- Intre 16 și 20 de oameni au fost uciși și pana la 60 raniți intr-un atac armat in Statele Unite. Bilantul victimelor este inca incert, deoarece oficialitatile au refuzat sa dea cifre exacte, confirmand doar ca sunt multe victime. Poliția a anunțat identitatea și detalii despre atacatorul care inca nu…

- Un avion israelian a atacat, luni dimineața, doua celule Hezbollah din Liban. Armata israeliana spune ca locațiile urmau sa fie folosite pentru lansarea de rachete antitanc si alte proiectile. Atacul a fost anunțat și de agenția oficiala de știri din Liban, in timp ce Hezbollah a precizat ca unul dintre…