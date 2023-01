Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Azerbaidjanului in Iran a fost atacata vineri dimineata de necunoscuti inarmati, incidentul soldandu-se cu un mort si doi raniti, a indicat Ministerul de Externe azer intr-un comunicat, transmite AFP. ‘La 27 ianuarie (…) un atac armat s-a produs impotriva ambasadei Azerbaidjanului in Iran.…

- Proteste desfasurate sambata la Stockholm impotriva Turciei, inclusiv arderea unui exemplar al Coranului, dar si impotriva aderarii Suediei la NATO, au accentuat tensiunile cu Ankara, intr-un moment in care tara scandinava are nevoie de votul Turciei pentru a adera la Alianta, transmite Reuters. ‘Condamnam…

- Ambasadorul Frantei in Turcia a fost convocat luni la Ministerul de Externe turc, in timp ce Ankara protesteaza impotriva a ceea ce se percepe ca fiind "propaganda anti-Turcia" in Franta de la uciderea a trei kurzi la Paris, potrivit unei surse diplomatice turce, relateaza AFP, scrie Agerpres.…

- Ambasada Finlandei la Moscova i-a cerut Rusiei sa garanteze siguranta misiunii sale diplomatice in urma unui incident in aceasta saptamana cand mai multe persoane purtand masti au aruncat baroase in curtea ambasadei. Incidentul nu a provocat raniti sau pagube cladirii, a declarat vineri Ministerul de…

- Diplomatia rusa denunta vineri rezolutia prin care Parlamentul European (PE) a calificat saptamana aceasta Rusia drept un ”stat care promoveaza terorismul” si apreciaza ca aceasta decizie ”nu are nimic a face” cu lupta impotriva terorismului, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent…

- Republica Moldova l-a declarat luni pe un reprezentant al ambasadei Rusiei la Chișinau persona non grata, a anunțat Ministerul de Externe, potrivit RADOR.