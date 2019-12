Atac cu rachete la o bază americană din vestul Irakului Mai multe rachete au lovit, marti seara, o baza americana situata în vestul Irakului, anunta armata irakiana, conform agentiei de presa Reuters, preluate de Mediafax.



Cinci rachete au vizat Baza aeriana Ain al-Asad, situata în provincia irakiana Anbar.



Baza militara gazduieste trupe americane. În urma atacului, nu s-au înregistrat victime, a transmis armata irakiana. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

